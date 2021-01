Sono due gemellini di San Ferdinando di Puglia i primi nati del 2021 della BAT

I primi nati della provincia Bat sono Inass, una bambina di 2 chili e 270 grammi e suo fratello Ilyassem di 2 chili e 530 grammi. La loro mamma, Sasdir Eh khachfi, di origine marocchina, è arrivata all'Ospedale Dimiccoli di Barletta in travaglio a sole 35 settimane di gestazione. Residente a San Ferdinando, la donna di 32 anni alla sua seconda gravidanza è stata trasportata con il 118: è stato immediatamente eseguito il tampone con esito negativo. Pronto e immediato l'intervento della unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, di cui è responsabile il dottor Giacomo Triglione.I bambini e la loro madre stanno benissimo. Il parto cesareo è stato eseguito dal dottor Piero Lalli nella sala operatoria dedicata riqualificata proprio prima della riapertura del reparto. In sala erano presenti le ostetriche Anna Lemma e Domenica Corrado. I bambini sono nati alle 16.13 e alle 16.14. "A i due piccoli e alla loro famiglia vanno i nostri più calorosi auguri dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale della Asl Bt - a tutti gli operatori intervenuti vanno i complimenti per la celerità e l'efficienza dell'intervento".